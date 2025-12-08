Путин выразил надежду, что повышение НДС будет временным

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что повышение НДС с 20% до 22% будет временным решением. Об этом он заявил на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.

Глава государства напомнил, что ранее проводились совещания по этим вопросам. Тогда Центробанк и Минфин, по его словам, поддержали новую меру.

"Решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временно, надеюсь, но повышение", - добавил Путин.

Президент считает, что если принимать такие решения, то это надо делать "сейчас, в открытую, прямо, честно".

Он также отметил, что "вопрос сразу возник, что собираемость не увеличится, а ухудшится, потому что часть бизнеса просто уйдет в тень". Путин подчеркнул, что "нельзя этого допустить".

Напомним, что президент в конце ноября подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость с 1 января 2026 года с 20% до 22%. При этом принято решение сохранить льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. Она будет по-прежнему применяться для продуктов питания, лекарств, медицинских изделий и детских товаров.