Президент Кот-д'Ивуара пообещал превратить страну в энергетический хаб

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил в ходе инаугурации, что местное правительство намерено превратить страну в энергетический хаб.

Его слова передает канал Rassemblement.

«Мы нацелены на превращение нашей страны в энергетический хаб. Вместе с тем, мы будем способствовать цифровизации. Все это вместе поможет увеличить продуктивность нашей экономики», — подчеркнул Уаттара.

Между тем, по мнению президента, осуществлять амбициозные проекты его стране придется в условиях региональной нестабильности и потенциальной угрозы терроризма. Уаттара отметил, что западный регион страны остается уязвимым для атак террористов. Он также сказал, что в настоящее время «эволюционирует и возрастает» кибертерроризм, который.

Уаттаре 83 года. Он находится у власти с 2011 года. 25 октября Уттара победил на очередных выборах, набрав в первом туре 89,77% голосов, и получил право возглавлять страну четвертый срок подряд. Помимо действующего президента, в выборах принимали участие еще четыре кандидата.