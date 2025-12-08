В Госдуме раскрыли, когда НДС вновь понизят до 20%

Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что НДС понизят до 20%. Об этом сообщает «Абзац».

По словам Аксакова, повышение НДС до 22% является временным решением. Как заявил депутат, налог снизят обратно до 20% после завершения СВО.

«Это повышение НДС – на время СВО. Думаю, что года через два-три произойдет понижение до прежнего значения – 20%. Конфликт на Украине закончится раньше, но снижение должно быть постепенным. Сейчас нужно финансировать оборонный комплекс. В мирное время таких расходов не будет», – заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о повышении НДС с 20% до 22%.