Госдолг России увеличился

Государственный долг России достиг 31,98 трлн рублей. За девять месяцев текущего года он увеличился на 2,9 трлн рублей.

Это следует из оперативного доклада Счётной палаты России, посвящённого исполнению федерального бюджета.

Согласно докладу, расходы на обслуживание государственного долга на 1 октября составили 2,324 трлн рублей. Годом ранее этот показатель составлял 2,294 трлн рублей.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что у России одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП.