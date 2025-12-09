Голосование по соцрасходам может закончиться катастрофой для Франции

Во вторник французская Национальная ассамблея проголосует по спорному проекту финансирования социального обеспечения на 2026 год. Этот вопрос является одним из основных столпов бюджетной стратегии премьера Себастьена Лекорню. Неудача может привести к очередной отставке французского правительства. Как распределятся голоса, спрогнозировать сложно.

На прошлой неделе депутаты одобрили доходную часть бюджета. Но в этот раз вокруг голосования много неопределенности. Как отмечает издание Euractiv, многие политические силы, даже союзные, не готовы поддержать премьера. Даже несмотря на то что он пошел на ряд уступок. В частности, приостановил пенсионную реформу президента Эмманюэля Макрона.

"Основные правоцентристские и консервативные политики выразили сомнения в успешности голосования", - отмечает Financial Times. Сам Лекорню признает, что его предложение "не идеально". Но, по его словам, "это лучший из возможных бюджетов".

Отклонение законопроекта спровоцирует "политический, экономический и социальный кризис". В случае, если депутаты не поддержат проект, голосование может быть отложено до весны. Это приведет к тому, что дефицит бюджета в 2026 году превысит 30 миллиардов евро.

"Политические последствия также будут серьезными для премьера, который предпочел вести переговоры с депутатами, а не использовать статью 49.3 конституции, которая позволяет принять законопроект без голосования", - пишет Euractiv.

Лекорню заявлял, что не уйдет в отставку в случае отклонения законопроекта.

"Но он неизбежно подвергнется резкой критике со стороны оппозиции, если не выполнит единственную задачу, которую поставил перед собой при вступлении в должность: обеспечить принятие бюджета", - отмечает Euractiv.

Тем более что после голосования по финансированию социального обеспечения законодатели должны вернуться к более широкому законопроекту о государственном бюджете. Крайний срок его принятия - 23 декабря.

Голосование во вторник покажет, закончатся ли недели напряженных переговоров по бюджету "соглашением или катастрофой для второй по величине экономики еврозоны", отмечает Politico.