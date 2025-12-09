В Бельгии разъяснили позицию по российским активам

Изъятие заблокированных в Бельгии российских активов и дальнейшая передача средств Украине в виде так называемого «репарационного кредита» противоречат нормам международного права. Об этом заявила глава местного депозитария Euroclear Валери Урбен, ее слова приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Заблокированные в Бельгии российские активы являются собственностью Центробанка (ЦБ), напомнила она. Эти средства защищены на законодательном уровне, так как они подпадают под действие принципа государственного иммунитета. Насильственное изъятие средств станет нарушением норм международного права, констатировала Урбен.

Власти Евросоюза (ЕС) не могут в одностороннем плане заполучить российские активы, заблокированные в бельгийском депозитарии. В противном случае, руководство региона столкнется с риском затяжных судебных разбирательств. Передать эти средства Украине без существенных рисков — невозможно, резюмировала Урбен.

«Это деньги Euroclear, и они привязаны к требованиям российского ЦБ о возмещении», — заключила глава депозитария.

Ранее она предупреждала, что изъятие заблокированных российских активов приведет к ряду серьезных последствий для ЕС. При таком раскладе евро может лишиться статуса резервной валюты, а инвестиционный климат в регионе — ухудшиться. На этом фоне Бельгия не готова одиночку нести всю ответственность за передачу замороженных активов РФ Украине. Подобные риски, полагают власти королевства, должны быть равномерно распределены между всеми странами-членами блока.