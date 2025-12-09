В России оценили вероятность дефицита красной икры на Новый год

Проблем с красной икрой в России на новогодние праздники не будет, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

По его словам, лососевая путина в этом году превзойдет прошлогоднюю, однако не надо ждать «удивительные результаты».

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков также пообещал, что россияне не останутся без рыбного деликатеса в новогодние дни. На фоне хорошей путины в 2025 году красная икра и рыба могут подешеветь к зимним праздникам, предполагал чиновник.