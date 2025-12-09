Литва обсудит заморозку или конфискацию белорусских активов

В середине декабря Государственный совет обороны Литвы (VGT) планирует обсудить заморозку или конфискацию белорусских активов, находящихся в стране, сообщил президент Гитанас Науседа.

Ранее на ноябрьском заседании совета было объявлено о планах по созданию интегрированной системы противовоздушной обороны стоимостью в несколько сотен миллионов евро, передает «Интерфакс».

Отношения между Литвой и Белоруссией ухудшились в октябре. В Вильнюсе заявили об увеличении контрабанды сигарет, доставляемых с помощью метеозондов. Это привело к перебоям в работе местного аэропорта.

В ответ Литва закрыла пункты пропуска на границе с Белоруссией до конца ноября, после чего сотни грузовиков оказались заблокированы в соседней стране. Позже Литва досрочно открыла границу 20 ноября, чтобы вернуть грузовики, но проблема не была решена.