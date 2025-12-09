Эксперты раскрыли, что ждет мировую экономику после отмены пошлин Трампа

После отмены импортных пошлин в США мировая экономика останется в напряжении, ожидая новых торговых потрясений. Цены на товары могут не снизиться, потому что производители, поднявшие их из-за тарифов, не станут сразу опускать, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков.

Как отмечается, на прошлой неделе лидеры Бразилии и США достигли соглашения о продолжении переговоров, направленных на снижение 40% тарифных барьеров на бразильские товары. 2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт, базовая ставка которых составляет 10%. Однако для 57 стран, включая Европейский Союз, эта ставка увеличена до 20%.

В Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве утверждают, что компании будут готовиться к новым возможным повышениям пошлин, даже если эти пошлины будут снижены. Там называют это явление «эффектом храповика».

В компании «Эксперт РА» считают, что отмена пошлин способна оказать влияние на глобальный уровень инфляции. Расширение экспортных возможностей может привести к увеличению спроса на рабочую силу, сырье и услуги, что, в свою очередь, может вызвать рост цен. Однако часть товаров будет направлена на внешние рынки, что также окажет давление на внутренние цены.

По мнению экспертов, полного возврата к прежним логистическим схемам не будет, поскольку компании уже диверсифицировали свои цепочки поставок. Тем не менее, структура этих цепочек станет более простой, а затраты уменьшатся, полагают специалисты.