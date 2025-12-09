Российские бизнесмены подали иски против ЕС на €53 млрд евро

Российские бизнесмены, попавшие под санкции ЕС, уже подали иски против Евросоюза и его государств-членов как минимум на €53 млрд, сообщила бельгийская газета Le Soir.

Как отмечает газета, российские инвесторы все чаще прибегают к процедуре разрешения споров между инвесторами и государством (ISDS), которая предусмотрена для защиты прав инвесторов от экспроприаций и национализаций активов со стороны государств. Le Soir признает, что по этой процедуре бизнесмены "имеют значительные шансы добиться компенсаций".

По данным газеты, в общей сложности в европейских юрисдикциях сейчас разбираются 28 исков российских бизнесменов, оспаривающих санкции. Из них 24 используют процедуру ISDS, причем 13 дел были открыты только в 2025 году.

Газета отмечает, что, хотя все эти дела имеют отношение к блокированным в ЕС частным активам, сумма требуемых компенсаций уже превысила четверть всех блокированных в ЕС суверенных активов ЦБ РФ в размере €210 млрд, которые Еврокомиссия сейчас предлагает экспроприировать, чтобы финансировать Украину в 2026-2027 годах.

Бельгия, где заморожена основная часть этих активов в €185 млрд, пока блокирует эту сделку, опасаясь ответных мер РФ.

Посол России в Бельгии Денис Гончар ранее заявил в интервью ТАСС, что вне зависимости от того, по какой схеме будут экспроприированы российские активы, это будет воровством. Посол предупредил, что ответные меры России будут приняты немедленно и заставят Запад считать убытки.