Лидеры стран ЕС должны увидеть, что «на каждую конфискованную русскую копейку есть заранее конфискованный евро».

Эти средства могли бы пойти на наращивание военного потенциала нашей страны, отметил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» зампред комитета нижней палаты парламента по экономической политике Станислав Наумов.

«Обороне Европейского союза это никак не поможет в любом случае. Ни копейки русских денег они безнаказанно не потратят. Было бы логично уже сейчас конфисковать все активы компаний из Евросоюза на территории Российской Федерации, чтобы они перестали мучиться и приняли как данность: на каждую конфискованную ими русскую копейку есть заранее конфискованный евро, который как раз пойдёт на наращивание военного потенциала Российской Федерации. Поэтому могут даже не надеяться на какие-то выгодные результаты для себя, а самое главное — для своих народов».

Ранее газета The Times назвала срок договорённостей в ЕС о конфискации активов РФ. Брюссель намерен объявить об этом на этой или следующей неделе. Как сообщила газета со ссылкой на источники в правительстве Великобритании, вопрос обсуждался на встрече премьер-министра страны Кира Стармера с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и Владимиром Зеленским в Лондоне. По данным журналистов, «сделка очень близка».