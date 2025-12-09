Нефтегазовые доходы России обвалились

По итогам первых одиннадцати месяцев 2025 года суммарные поступления в российский бюджет от продажи нефти и газа сократились на 22,4 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком падении этой категории доходов госказны сообщается на сайте Министерства финансов (Минфина) РФ.

За отчетный период, согласно предварительной оценке, суммарные нефтегазовые доходы России сократились до 8,029 триллиона рублей. Для сравнения, годом ранее показатель составлял 10,341 триллиона. Таким образом, за 12 месяцев госказна недосчиталась 2,312 триллиона рублей, следует из данных министерства.

Ненефтегазовые доходы не смогли в полной мере компенсировать столь резкую просадку. В январе-ноябре их совокупный прирост составил 11,3 процента (до 24,871 триллиона рублей). Вкупе с растущими военными расходами это обстоятельство привело к резкому увеличению дефицита федерального бюджета.

Резкое сокращение нефтегазовых доходов России фиксируется на фоне ужесточения санкционного контроля западных стран (в первую очередь, США) на основных покупателей отечественного сырья — Индию, Китай и Турцию. После очередных ограничений, которые затронули в том числе «Лукойл», ведущие партнеры РФ в энергетической сфере стали постепенно переключаться на альтернативных поставщиков. Единственным реальным способом сохранить часть импортеров для российских компаний сейчас является представление больших скидок, отмечают аналитики.

С начала года траты госказны превысили ее доходы на примерно на 4,28 триллиона рублей, уточнили в Минфине. По итогам всего года дефицит федбюджета может достичь 5,7 триллиона рублей, или 2,6 процента ВВП. В качестве основного варианта борьбы с этой проблемой российские власти выбрали повышение НДС. Со следующего года ставка ключевого налога увеличится на 2 процентных пункта — с 20 до 22 процентов. Президент России Владимир Путин понадеялся, что эта мера окажется временной и не приведет к негативным последствиям для национальной экономики. Эксперты же указывают, что заметное повышение НДС, скорее всего, приведет к массовому уходу бизнеса «в тень».