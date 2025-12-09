Россия готова значительно увеличить экспорт природного газа в Китай

Россия готовится к увеличению поставок сжиженного углеводородного газа (СУГ) в КНР. Так, показатель увеличится на 40%, сообщает Reuters.

По данным консалтинговой компании «Петромаркет», в следующем году объем экспорта может составить 1,125 миллиона тонн. Год назад вступили в силу ограничения Евросоюза, касающиеся российского сжиженного углеводородного газа (СУГ). В ответ на это Россия активно расширяет экспорт природного газа и СУГ в КНР.

СУГ, включающий пропан и бутан, находит широкое применение в качестве топлива для транспортных средств, обогрева помещений и в нефтехимической отрасли. Россия активно экспортирует этот газ в такие страны, как Турция, Монголия, Армения, Грузия, Азербайджан, Афганистан, Таджикистан и другие. Эксперты отмечают значительный потенциал для увеличения экспорта российского СУГ в Китай.

Согласно данным «Петромаркета», экспорт сжиженных углеводородных газов из России в Китай в этом году достигнет 800 тысяч тонн, что в два раза превышает показатель 2024 года (416 тысяч тонн). Амурский газоперерабатывающий завод в Восточной Сибири также значительно увеличил поставки сжиженного нефтяного газа в Китай с начала текущего года.