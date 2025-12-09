Доходы России от нефти и газа снизились на 22,4%

Доходы России от продажи нефти и газа по итогам 11 месяцев 2025 года, по предварительной оценке, составили 8,029 трлн рублей. Как пишет RT, об этом сообщили в Минфине РФ.

В ведомстве указали, что нефтегазовые доходы за январь-ноябрь прошлого года составили 10,341 трлн рублей. Таким образом, в 2025 году они снизились на 22,4%.

Отмечается, что ненефтегазовые доходы увеличились на 11,3% и составили до 24,871 трлн рублей, однако это не компенсировало падение выручки от продажи нефти и газа. Ранее в Центробанке РФ указали, что новые санкции против нефтяного сектора России способны временно снизить выручку экспортёров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».