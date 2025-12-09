Богатейшие 0,001% человек на Земле контролируют 6% мировых богатств

"Экстремальное неравенство в богатстве быстро растет", - говорится в докладе, подготовленном Глобальной лабораторией неравенства совместно с исследовательским институтом при Парижской школе экономики. Специалисты указывают на продолжающееся резкое обогащение миллиардеров, а также тех, кто имеет состояние в сто миллионов долларов и выше.

С 1990-х годов неравенство в богатстве выросло по всему миру: сверхбогатые захватывают все больше мирового капитала, сообщает AFP, ссылаясь на опубликованный доклад. Самые богатые (10% людей в мире, 556 миллионов человек) в настоящее время получают 53% мирового дохода и владеют 75% богатств.

При этом самая бедная часть человечества, около 2,8 миллиарда человек, получает 8% мирового дохода и владеет 2% богатств.

Контраст усиливается при рассмотрении самых богатых (0,001 процента), то есть 56 тысяч мультимиллионеров, которые, как говорится в докладе, "могут поместиться на футбольном стадионе". Они контролируют более 6% мировых богатств. В 1995 году эта цифра составляла примерно 4%.

"С 1990-х годов богатство миллиардеров и мультимиллионеров увеличивается примерно на 8% в год, почти вдвое превышая темп роста, зафиксированный у самой бедной половины населения", - отмечается в документе, над которым работало более 200 исследователей.

Однако, по мнению части авторов доклада, защищающих минимальный налог на богатство, самые богатые платят пропорционально меньше налогов, чем резиденты с низкими доходами.

"Даже умеренные минимальные глобальные налоговые ставки для миллиардеров и мультимиллионеров могут составлять от 0,45% до 1,11% мирового ВВП", - говорится в документе.

Это составит от 503 миллионов долларов до 1 миллиарда 256 миллионов долларов при ставках от 2% до 5% по активам свыше 100 миллионов долларов.