Британия расширила санкционный список в отношении России

Великобритания расширила на семь позиций санкционный список в отношении России, сообщается на сайте правительства страны.

Под ограничения попали Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, военный блогер Михаил Звинчук, Центр геополитических экспертиз и его основатель, философ Александр Дугин, военно-аналитический центр "Рыбарь". Кроме того, санкции затронули брюссельские информационные ресурсы "Голос" и Euromore.

До этого Лондон расширил антироссийский санкционный список на 12 позиций. Ограничения ввели в том числе против Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ), а также против 11 физических лиц.

Трое граждан являются офицерами ГРУ. Они якобы ответственны за организацию враждебной деятельности на Украине и по всей Европе. Еще восемь россиян оказались под санкциями из-за "враждебной киберактивности".