Серебро подорожало до исторического максимума

Биржевая цена на серебро достигла рекордного уровня, впервые превысив отметку в 62 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов биржи Comex.

© m24.ru

По состоянию на 09:51 по московскому времени мартовский фьючерс на металл подорожал на 2,01% и составил 62,065 доллара за унцию.

До этого, 9 декабря, биржевая цена на серебро превысила 60 долларов за тройскую унцию. Тогда мартовский фьючерс вырос на 3,02%.

Отмечается, что фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года снизился на 0,05% и находился на уровне 4 234,1 доллара за унцию. Рекорд был зафиксирован на торгах 9 декабря, когда он опустился на 4 200 долларов за тройскую унцию впервые со 2-го числа.