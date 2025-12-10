В ЕС назвали условие неприменения запрета на импорт газа из России

Каждое государство, входящее в Европейский союз, сможет временно не применять норму о запрете импорта российского газа, если объявит чрезвычайную ситуацию. Об этом говорится в проекте регламента ЕС о поэтапном прекращении закупок газа из России.

Как уточняется в документе, "в рамках общего компромисса" было решено оставить положение, допускающее приостановку действия соответствующей нормы.

При этом член Евросоюза, применяющий эту норму, обязан будет ограничиться объемом газа, необходимого для урегулирования своей ЧС, причем закупки российского газа будут допускаться только по краткосрочным контрактам.

Что касается российской нефти, запрет ее импорта не включен в итоговый текст, зато в него добавлены требование добиться большей прозрачности планов по диверсификации нефтяных поставок, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что отказ Европы от российского газа усилит тренд на утерю лидирующего потенциала ее экономики. В итоге хуже от этого станет только самой Европе, которая "будет зависеть от газа, который стоит дороже, а временами значительно дороже, чем российский газ".

Еще одна страна стремится сохранить импорт российского газа

При этом президент России Владимир Путин указывал, что Европа, пойдя по пути отказа от российских ресурсов, фактически пожертвовала своей экономикой ради политики. Потери Европы из-за отказа от российского газа оцениваются почти в полтора триллиона евро.