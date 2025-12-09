Россия выплатила ООН почти $72 млн

Россия внесла в регулярный бюджет ООН более $71 млн, полностью оплатив взнос. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Мы говорим спасибо Российской Федерации, которая полностью уплатила свой взнос в регулярный бюджет», — сказал он.

Представитель главы ООН уточнил, что РФ внесла в бюджет организации $71 781 915.

Также он отметил, что теперь число уплативших взносы стран достигло 146.

До этого сообщалось, что бюджет ООН на 2026 год может быть сокращен на 15% — на $500 млн — по сравнению с 2024 годом.

С таким предложением выступил генсек ООН Антониу Гутерриш после пересмотра оценки бюджета на 2026 год. Как пояснил он в письме государствам — членам всемирной организации, сокращения коснутся бюджета поддержки миротворческих миссий. Кроме того, чтобы сократить расходы, планируется перенос выполнения некоторых функций из Нью-Йорка и Женевы в менее дорогостоящие локации.

Ранее Трамп прекратил многомиллионные взносы в ООН.