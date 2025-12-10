Экономике России предрекли сценарий «чеховского ружья»

Экономист Задорнов предрёк экономике России сценарий «чеховского ружья» из-за США
Обвал на рынке США и замедление мировой экономики — один из главных рисков для России в 2026 году.
Об этом в колонке для РБК заявил экономист, бывший министр финансов Михаил Задорнов.
По мнению эксперта, корректировка может произойти во второй половине 2026 года или в 2027 году. Это повлечёт за собой падение цен на сырьё, включая нефть, газ и металлы, что ударит по доходам бюджета.
«Конечно, риск турбулентности на американском и глобальных рынках — это не «чёрный лебедь», он просматривается. Скорее это «чеховское ружьё», которое рано или поздно выстрелит. Не Россия его зарядила и повесила, но мы — те, кто сидит в партере зрительного зала», — резюмировал экономист.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков выразил убеждение, что ЕС хочет вызвать финансовый хаос в Соединённых Штатах, чтобы «свалить» американского президента Дональда Трампа.