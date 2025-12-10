Экономике России предрекли сценарий «чеховского ружья»

Обвал на рынке США и замедление мировой экономики — один из главных рисков для России в 2026 году.

Об этом в колонке для РБК заявил экономист, бывший министр финансов Михаил Задорнов.

«Что может быть более значительным риском для российского бюджета, как бы ни решился вопрос по конфликту на Украине? Это риск серьёзных кризисных явлений в мировой экономике, которые я связал бы с возможным падением американского фондового рынка», — отметил Задорнов.

По мнению эксперта, корректировка может произойти во второй половине 2026 года или в 2027 году. Это повлечёт за собой падение цен на сырьё, включая нефть, газ и металлы, что ударит по доходам бюджета.

«Конечно, риск турбулентности на американском и глобальных рынках — это не «чёрный лебедь», он просматривается. Скорее это «чеховское ружьё», которое рано или поздно выстрелит. Не Россия его зарядила и повесила, но мы — те, кто сидит в партере зрительного зала», — резюмировал экономист.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков выразил убеждение, что ЕС хочет вызвать финансовый хаос в Соединённых Штатах, чтобы «свалить» американского президента Дональда Трампа.