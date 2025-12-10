Задорнов: РФ стоит опасаться падения фондового рынка США в 2026 году

Возможное падение американского фондового рынка и последующее замедление мировой экономики могут стать значительным риском для российской экономики в 2026 году. Об этом сообщил экс-министр финансов (1997-1999) и бывший председатель правления банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов в колонке для РБК.

"Что может быть более значительным риском для российского бюджета, как бы ни решился вопрос по конфликту на Украине? Это риск серьезных кризисных явлений в мировой экономике, которые я связал бы с возможным падением американского фондового рынка", - пояснил Задорнов изданию.

Экономист отметил, что рост американского фондового рынка с начала года составил около 20%, при этом около 45% капитализации индекса S&P 500 приходится на крупнейшие технологические компании. Он подчеркнул, что во второй половине 2026 года или в 2027 году возможна серьезная коррекция на американском фондовом рынке, сопоставимая с кризисом доткомов в начале 2000-х.

По оценке Задорнова, в случае реализации такого сценария могут снизиться мировые цены на сырьевые товары, включая нефть, газ и металлы, что повлияет на темпы экономического роста и доходы российского бюджета. Он назвал эти риски предсказуемыми и сравнил ситуацию с "чеховским ружьем", которое "рано или поздно выстрелит".