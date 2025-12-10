Силуанов подсчитал количество антироссийских санкций

Lenta.ruиещё 1

Бюджетное правило обеспечило устойчивость российской экономики. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Его процитировало издание «Эксперт».

Силуанов подсчитал количество антироссийских санкций
© РИА Новости

Он пояснил, что именно благодаря этому правилу Россия прошла кризис 2014 года, когда упали цены на нефть. Кроме того, оно выручило российскую экономику в период пандемии коронавируса и выручает в настоящее время, когда Москва оказалась под более чем 30 тысячами санкций.

По словам Силуанова, изменение так называемой цены отсечения в 2017 году не следует расценивать как то, что Минфин «начал жестить».

«Отнюдь нет. Это просто философия финансистов — думать наперед, предотвращать риски», — констатировал министр.

По словам Силуанова, бюджетное стимулирование экономики не может продолжаться вечно, так как в итоге это чревато разбалансировкой финансовой ситуации. Он уверен, что идеальной конструкцией остается жесткий бюджет и мягкая денежно-кредитная политика.