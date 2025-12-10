ЕС ускоренно принимает закон о бессрочной блокировке активов России

ЕС намерен принять новый закон с чрезвычайными полномочиями, чтобы избежать вето Венгрии на продление санкций против России, сообщает газета Financial Times (FT).

По данным Financial Times, страны Евросоюза стремятся как можно скорее принять закон, который позволит бессрочно заблокировать российские активы на общую сумму до 210 млрд евро, передает ТАСС.

Источники издания сообщают, что экстренное принятие закона связано с опасениями, что Венгрия может наложить вето на продление антироссийских санкций.

Речь идет о проекте, в рамках которого Еврокомиссия стремится закрепить чрезвычайные полномочия, чтобы обойти возможное национальное вето при решениях о продлении санкций против России. В существующей схеме блокировка активов требует единогласия всех 27 стран Евросоюза каждые полгода, что дает отдельным странам возможность препятствовать ее пролонгации.

Еврокомиссия рассчитывает использовать доходы от замороженных российских активов для предоставления Украине кредита на сумму примерно 90 млрд евро в ближайшие два года. FT отмечает, что введение бессрочной блокировки необходимо для реализации этой схемы, которая в конечном итоге призвана обеспечить долгосрочное финансирование Украины в 2026–2027 годах.

Ранее Еврокомиссия официально объявила о планах экспроприации арестованных активов России под так называемую схему «репарационного кредита», также призвав страны Запада, не входящие в ЕС, присоединиться к этой инициативе. Опасения европейских чиновников усиливаются в связи с неопределенностью в отношении дальнейшей санкционной политики США и позицией Будапешта.

Евросоюз обнаружил правовую лазейку, из-за которой российские активы могут остаться недоступными для Москвы на неопределенное время.

Премьер-министр Британии Кир Стармер. Сделка по размораживанию российских активов в Европе и их передаче на Украину может быть оформлена уже в ближайшие дни.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передать замороженные российские активы Еврокомиссии без равного распределения расходов и рисков между странами ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала изъятие российских активов основным элементом защиты интересов Евросоюза.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия в случае конфискации будет добиваться возврата активов в виде репараций в натуральной форме.