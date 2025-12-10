Российский город попросил жителей добавить денег в бюджет

Администрация Петропавловска-Камчатского объявила о начале программы добровольных взносов в городской бюджет от физических и юридических лиц. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Размер донатов на город неограничен, передавать их следует в безналичной форме. Перевод средств оформляется договором и поступает в бюджет, но только для расходования в рамках указанной в документе цели.

Изменить ее можно с согласия жертвователя, а в случае, если освоить средства не удалось, или целей больше нет в плане, деньги возвращаются на счет, с которого поступили. Контролем расходования средств администрация Петропавловска-Камчатского намерена заниматься самостоятельно. Документ вступил в силу 8 декабря.

Ранее сообщалось, что совокупный дефицит бюджетов регионов по итогам трех кварталов 2025 года составил 169,2 миллиарда рублей. В 2024 году за тот же период региональные бюджеты имели профицит в размере 849,1 миллиарда рублей, то есть за год ситуация стала хуже на триллион рублей.

Дефицит федерального бюджета за первые 11 месяцев достиг 4,28 триллиона рублей, что почти в 12 раз больше, чем годом ранее. Минфин ожидает, что за весь год превышение расходов над доходами составит 5,7 триллиона рублей, однако для этого ведомству придется отказаться от традиционной практики многократного роста трат в декабре.