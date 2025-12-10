Иллюзия изоляции и раздражение Европы: как союзник России побеждает пошлины

В КНР профицит торгового баланса составил более $1 трлн, что произошло впервые. Максимум был установлен за счет масштабной переориентации на Глобальный Юг, где спрос демонстрирует рост, а политические риски остаются относительно низкими, сообщают «Известия».

В материале говорится о сокращении торговли с США. Показатель снизился на 29%. Причина — политика президента США Дональда Трампа, отмечают авторы статьи. Подчеркивается, что существенная доля экспорта в Юго-Восточную Азию и Мексику идет через обходные пути.

Также сообщается, что Китай скорректировал структуру экспорта, сделав ставку на электромобили, литиевые батареи и солнечные панели. К 2030 году доля КНР в мировом экспорте может вырасти до 16,5%, полагают аналитики. Внутри страны спрос растет медленно, поэтому Пекин продолжает экспортную экспансию, отмечают они.

Подчеркивается, что ЕС сталкивается с угрозой из-за роста китайского экспорта и снижения импорта. Европа переживает промышленный кризис, усугубляемый санкциями против России и падением спроса. ЕС вынужден переходить к протекционизму, но сталкивается с сопротивлением внутри блока и ответными мерами Китая, говорится в статье издания.

Также отмечается, что Брюссель разрабатывает планы по введению требований локализации и повышению тарифов, но их эффективность сомнительна. Китай контролирует цепочки поставок и готов использовать точечные меры для защиты своих интересов.