Правительство ФРГ игнорирует интересы бизнеса ради санкций ЕС против России. Это привело к сокращению рабочих мест и банкротству компании Wintershall, что повысило цены на газ и электричество, передает «Независимая газета».

Сара Вагенкнехт назвала ФРГ «банановой республикой», обвинив в политической нестабильности, коррупции и несамостоятельности. Такие же обвинения прозвучали и на рабочее содружество общественно-правовых учреждений радиовещания ФРГ (ARD).

Термин «банановая республика» обычно используется для описания слаборазвитых стран с зависимой экономикой и высоким уровнем коррупции. Депутат Вагенкнехт выразила разочарование по поводу решения комитета Бундестага, который отклонил требование о пересчете голосов на прошедших выборах. Это решение лишило ее партию возможности попасть в парламент.

К числу антидемократических действий в ФРГ также относятся планы по изменению Конституции для получения финансирования на программу перевооружения и помощь Украине, а также подготовка к запрету партии «Альтернатива для Германии».

Подчеркивается, что Германия сталкивается с усилением экономической зависимости из-за ориентации внешней политики на ЕС. Это приводит к сокращению рабочих мест и повышению цен на энергоносители, делая страну самой дорогой в Европе.

Несмотря на сохранение статуса одной из ведущих экономик мира, заявления о стране вызывают беспокойство. Некоторые аналитики проводят параллели между текущей ситуацией и Веймарской республикой.