Доходы России от продажи нефти упали

В ноябре 2025 года доходы России от экспорта нефти упали почти на два миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА) сообщает «Интерфакс».

За месяц доходы от продажи сырья составили 10,97 миллиарда долларов, на 1,92 миллиарда меньше в сравнении с октябрем и на 3,59 ниже год к году.

В ноябре вывоз нефти и нефтепродуктов сократились на 420 тысячи баррелей в сутки — до 6,86 миллиона баррелей. Причиной стало недавнее ужесточение санкций против энергетического сектора РФ, из-за которого покупатели стали осторожнее оценивать последствия и риски покупки энергоресурсов. После очередного витка ограничений стоимость основного экспортного сорта Urals снизилась на 8,2 доллара, до 43,52 доллара за баррель. Марка восточносибирской нефти ESPO подешевела на 5,49 доллара, до 53,92 доллара за баррель.

Общий объем экспорта сырья и производных за последний месяц осени снизился на 290 тысячи баррелей, до 4,71 миллиона баррелей в сутки.

По данным агентства Argus, на фоне санкций США в отношении крупнейших экспортеров скидки на российскую нефть рекордно выросли. На неделе, завершившейся 7 декабря, основной российский экспортный сорт нефти Urals был на 25,8 доллара дешевле Brent.