Сбер ожидает ключевую ставку на уровне 12% к концу 2026 года

Сбербанк ожидает смягчения российской денежно-кредитной политики в следующем году и прогнозирует ключевую ставку на уровне 12 процентов к концу 2026 года.

Об этом в среду, 10 декабря, сообщил глава банка Герман Греф.

— В 2026 году мы ожидаем сдержанного роста экономики на уровне примерно одного процента. Инфляционное давление будет ослабевать и приблизится к цели регулятора, — передает слова Грефа РИА Новости.

Инвестиционный советник Сергей Варфоломеев в свою очередь предположил, что к концу следующего года прогнозируется снижение ключевой ставки Центрального банка РФ до 10,0–9,5 процента. При этом, по его словам, в первом квартале 2026 года ставка останется на уровне 15–16 процентов.

Экономист Юлия Вымятнина заявила, что вложения в недвижимость оправданы только в ближайшие 2–3 года. Она добавила, что при ключевой ставке 16,5 процента вероятен значительный отложенный спрос на жилье и автомобили.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина признала ошибки регулятора, допущенные в период с 2023 по 2024 год. По ее словам, одной из ошибок стало позднее повышение ключевой ставки в 2023 году.