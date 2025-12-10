МВФ предупредил Китай

Международный валютный фонд (МВФ) призвал Китай ускорить структурные реформы и перейти от модели роста, основанной на экспорте и инвестициях, к экономике, ориентированной на внутреннее потребление. Об этом сообщает Reuters.

© if24.ru

Фонд предупредил КНР, что в условиях глобальной торговой напряженности и крупных размеров китайской экономики дальнейшая зависимость от экспорта становится неустойчивой. Необходимы более активная макроэкономическая поддержка, меры по сокращению высоких сбережений домохозяйств и отказ от неэффективных инвестиций и избыточной промышленной политики.

Макрон сделал жесткое заявление о Китае

МВФ повысил прогноз роста ВВП Китая на 2025 год до 5% (с 4,8%), признав устойчивость экономики, но указал на сохраняющиеся риски: кризис в секторе недвижимости, долговое бремя местных властей и слабый внутренний спрос.