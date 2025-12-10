Центробанк в декабре, возможно, снизит ключевую ставку на 0,5–1%. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко, передает News.ru.

По словам собеседника, также возможен вариант сохранения ставки на уровне 16,5%. Напомним, что заседание Совета директоров пройдет 19-го числа. Щербаченко обратил внимание на информацию, которую ранее опубликовал Росстат: годовая инфляция на 1 декабря продемонстрировала замедление в районе 6,6% и приблизилась к нижней границе прогноза ЦБ на 2025 год в 6,5–7%.

Минэкономразвития представило экономические показатели, согласно которым ВВП России увеличился на 1,6% в октябре, что последовало за ростом на 0,9% в сентябре, отметил Щербаченко.

Он указал на то, что укрепление рубля оказывает сдерживающее влияние на инфляцию. Тем не менее, доцент подчеркнул, что усиливающиеся ожидания роста цен требуют сохранения жестких денежно-кредитных мер. При этом, как он отметил, увеличение процентных ставок по депозитам в некоторых банках является ответом на конкуренцию за средства вкладчиков.