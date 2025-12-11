В России могут смягчить запрет на экспорт бензина и дизеля

Российские власти рассматривают возможность снятия запрета на экспорт бензина и дизтоплива для непроизводителей.

Об этом сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев, передает РИА Новости.

«В настоящее время рассматривается возможность снятия мер по ограничению экспорта автомобильного бензина и дизельного топлива для непроизводителей. Решение будет принято исходя из состояния рынка», — сказал Цивилев.

Он также отметил, что Минэнерго продолжает мониторинг ситуации на топливном рынке в ежедневном режиме.

«Мы располагаем всеми необходимыми инструментами для своевременного реагирования и будем применять их в зависимости от текущей ситуации», — подчеркнул Цивилев.

Эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 млн тонн топлива в год) действует до конца нынешнего года.