Сигнал SOS подал один из сегментов немецкой экономики

Для химической промышленности Германии 2025 год стал годом очередного спада. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на Ассоциацию химической промышленности ФРГ (VCI).

Предварительные данные за 2025 год показали, что заводы работали лишь на 70 процентов мощности. Это самый низкий показатель с 2002 года и явно ниже порога рентабельности, составляющего около 80 процентов. Объем производства химической отрасли упал на 2,5 процента.

«Отрасль посылает сигнал SOS. И перспективы на 2026 год выглядят не лучше», — констатировал президент VCI Маркус Штайлеманн.

Предполагается, что в следующем году выручка упадет на 3,5 процента. Главными негативными факторами остаются тарифы, переизбыток предложения, в основном со стороны Китая, а также слабый спрос автопроизводителей. Кроме того, сказываются высокие затраты на энергоносители и рабочую силу. Около 75 процентов фирм, участвовавших в опросе, проведенном VCI, внедряют программы сокращения затрат, а каждая пятая фирма закрывается или переезжает.

