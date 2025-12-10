Мишустин оценил динамику роста экономики России

Экономика России к концу 2026 года должна выйти на темпы роста не ниже мировых. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Глава правительства РФ рассказал, что в настоящий момент власти делают большой акцент на приток кадров в обрабатывающее производство, машиностроение.

«Глава государства поручил приступить к его реализации незамедлительно, чтобы уже к концу следующего года сформировать платформу для выхода на темпы роста экономики не ниже мировых», — сказал он.

До этого Мишустин сообщил, что инфляция в стране постепенно замедляется. По его словам, подобное явление наблюдается на фоне существенного бюджетного импульса в начале года, необходимого для оперативного запуска многих государственных программ и проектов.

В октябре глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что в экономике России нет признаков рецессии. По ее словам, при рецессии резко растет безработица, а затем снижаются зарплаты, — ни того, ни другого сейчас близко нет.