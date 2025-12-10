Поставки нефти из Казахстана оказались под угрозой из-за продолжительного ремонта швартового оборудования в порту. Об этом сообщает Bloomberg.

На терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море в настоящее время работает только один из трех швартовых узлов. Второй узел был серьезно поврежден украинскими дронами, а третий находился на плановом обслуживании.

Как отмечается, для поддержания полного объема экспорта стране необходимы как минимум два работающих швартовых узла. Из-за этого на складах уже начали расти запасы нефти. Если ситуация не изменится, хранилища могут заполниться, и Казахстану придется сокращать добычу, сообщили источники агентства.

«Ремонтные работы продлятся до 15 декабря — дольше, чем предполагалось ранее», — подчеркивается в публикации.

Ранее «Известия» со ссылкой на посольство РФ в Астане сообщили, что Россия и Казахстан намерены углублять сотрудничество в области добычи, переработки и транспортировки углеводородов, несмотря на внешнее давление и угрозы вторичных санкций.