Производство стали в России упало

По итогам первых 11 месяцев 2025 года выплавка стали в России сократилась на 5,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 61,5 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные информационно-аналитической компании в области черной металлургии «Корпорация Чермет» сообщает РИА Новости.

Выпуск готового проката упал на 4,8 процента, до 53,8 миллиона тонн, а чугуна — на 1,6 процента, до 45,9 миллиона тонн. Производство стальных труб рухнуло на 18,4 процента, до 9,4 миллиона тонн, а отдельно за ноябрь — на 29,9 процента в годовом выражении.

При этом добыча железной руды в стране выросла за 11 месяцев на 1 процент, а выпуск валового сухого кокса снизился на 7 процентов.

Ранее аналитики подсчитали, что за первые десять месяцев 2025 года спрос на сталь в России сократился на 15 процентов, а отдельно в третьем квартале упал до минимальных с 2015-2016 годов 9,2 миллиона тонн. На этом фоне металлургические компании из-за проблем и недостаточной поддержки со стороны государства начали сокращать сотрудников, хотя пока речь идет о вспомогательном персонале.