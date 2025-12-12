В настоящее время, с учётом ситуации на рынке занятости, в России нет необходимости в переходе на шестичасовой рабочий день, заявил российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«На сегодняшний день с той ситуацией, которую мы видим на рынке труда... идти на сокращение рабочего дня необходимости... нет», — цитирует Котякова РИА Новости.

Он пояснил, что действующие нормы трудового законодательства позволяют работодателю вводить гибкий график, включая гибридные формы и дистанционную занятость.

Ранее стало известно, что депутаты от КПРФ внесут в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается сократить рабочее время россиян до 6 часов в день.

В России оценили идею сократить рабочее время до 6 часов в день

Депутат Госдумы Алексей Куринный рассказал в беседе с RT, что инициатива появилась вследствие того, что такая практика уже широко внедряется в ряде стран.