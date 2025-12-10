Центробанк выявил бум на выпуск облигаций с высоким риском убытка

Банк России зафиксировал «бум» на рынке облигаций с высоким риском потерь, которые при этом характеризуются низкой либо отрицательной доходностью для инвесторов. Об этом говорится в ноябрьском «Обзоре рисков финансовых рынков» на сайте регулятора».

В Банке России сообщили, что объем рынка облигаций в стране увеличился более чем в пять раз: с 357 млрд рублей в 2022 году до 1,9 трлн рублей в 2025-м. Проведя анализ продуктов со структурным доходом, регулятор пришел к выводу, что заявленная доходность таких облигаций существенно отличается от фактических результатов для инвесторов.

10 декабря эксперт по финансовым рынкам, инвестор Алексей Мокров заявил, что в России цифровые активы в ближайшее время не смогут заменить традиционные инструменты для инвестирования. На данный момент в обычные банковские депозиты россияне вложили уже 62,7 триллиона рублей – это в разы больше оборотов любых стейблкоинов.

Ранее в России оценили выгоду облигаций в юанях.