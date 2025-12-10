ФРС США в третий раз подряд снизила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центробанка страны, вновь снизила диапазон базовой процентной ставки - в третий раз в этом году и в третий раз подряд. Теперь он составляет 3,5-3,75%.

ФРС продолжила прерванный на время с конца 2024 года процесс смягчения монетарной политики, начав опускать диапазон ставки в сентябре 2025 года. Все три раза ставка снижалась минимальным шагом 0,25 процентного пункта. Пауза же была связана с экономическими решениями администрации Дональда Трампа, которые могли разогнать инфляцию в США.

"Имеющиеся показатели свидетельствуют об умеренном росте экономической активности. В этом году темпы роста занятости замедлились, а уровень безработицы за период до сентября немного вырос. Более свежие показатели подтверждают эти тенденции. Инфляция выросла по сравнению с началом года и остается несколько повышенной", - указала ФРС в релизе по диапазону ставки.

При этом там подчеркнули, что неопределенность в отношении экономических перспектив остается высокой, возросли в последние месяцы и риски снижения занятости.

Цель ФРС по инфляции - 2%. Свежие данные по ней не публиковались из-за долгого шатдауна в США, в сентябре годовая инфляция составляла 3%. Практически невероятно, что рост цен в стране затормозил и вернулся к цели Федрезерва.

Следующее заседание ФРС по монетарной политике, на котором будет принято решение по диапазону ставки, пройдет 28 января 2026 года. Скорее всего, рынок будет оценивать вероятность продолжения цикла снижения ставки и на нем и далее уже позднее или может заметно переоценить ее впоследствии. Так, полномочия главы ФРС Джерома Пауэлла истекают в мае, а имя будущего главы Федрезерва может стать известно и до конца нынешнего года. Учитывая многократные призывы Трампа снижать диапазон ставки активнее и сопротивление этому текущего руководства ФРС, новый глава ФРС может оказаться сторонником президентского подхода к снижению ставки.