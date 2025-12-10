Бюджет Украины с рекордным дефицитом был подписан Зеленским

Владимир Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2026 год с дефицитом в $45 млрд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу данных Верховной рады.

По данным агентства, Рада 3 декабря приняла бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 трлн гривен ($45 млрд).

Карточка законопроекта о бюджете на 2026 год на сайте парламента обновилась в среду, 10 декабря, заметили журналисты. На документе стоит подпись Зеленского.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что «дыра» в бюджете Украины на следующий год составляет $20 млрд.

«Сейчас в бюджете «дыра», то есть доходы заложены, а источник еще не ясен, [в размере] около $20 млрд», — разъяснил депутат.

Парламентарий уточнил, что Киев надеется на помощь от западных партнеров, в том числе в виде передачи части суверенных активов России, замороженных в европейских финансовых организациях.

По его словам, еще $25 млрд доходов, заложенных в украинский бюджет на следующий год, также являются обещанной помощью от партнеров, предоставление которой пока ничем не гарантируется.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.