Россия заняла третье место в G20 по профициту внешней торговли

Россия заняла третью позицию среди стран G20 по величине профицита внешней торговли, уступив только Китаю и Германии, следует из открытых данных.

С января по сентябрь наибольших успехов добился Китай, сумев накопить профицит в 874,76 млрд долларов. Германия стала второй с показателем 169,4 млрд долларов, а Россия замыкает тройку с профицитом 101,7 млрд долларов.

Южная Корея за этот период экспортировала товаров больше, чем импортировала, на сумму 50,82 млрд долларов, Саудовская Аравия – на 43 млрд, а Италия показала баланс в 40 млрд. В лидерах по положительному сальдо также Индонезия, Австралия, Южная Африка и Аргентина, чьи показатели существенно ниже первой тройки.

Восьми странам G20 не удалось сохранить профицит: самое большое отрицательное сальдо у США – минус 713,7 млрд долларов. Значительный дефицит также отмечен у Индии, Турции, Франции, Мексики, Британии, Канады и Японии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что структура экспорта и импорта России требует технологического обновления.