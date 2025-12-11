Африканская страна создала трудности для продажи российской нефти

Lenta.ru

Решение Гамбии актуализировать список танкеров, снятых с регистрации, создало трудности для экспорта российской нефти, поскольку затронуло десятки судов теневого флота. Об этом со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишет «Коммерсантъ».

Африканская страна создала трудности для российской нефти
© Lenta.ru

В общей сложности из реестра африканской страны исключены 72 судна. Из них 28 были задействованы в поставках нефти и нефтепродуктов из России. С того момента 11 танкеров уже зарегистрированы в других странах, а 13 из оставшихся 17-ти находятся в рейсах без подтвержденной регистрации.

Эксперты отмечают, что вынужденная смена флага приносит неудобства и давит на стоимость перевозки российской нефти. Директор ЦЦИ Роман Соколов полагает, что власти Гамбии пошли на такие меры после атак на суда в Черном море морских дронов Службы безопасности Украины (СБУ).

Впрочем, добавил он, трудности носят временный характер, а расходы судовладельцев после этого не изменятся. Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников добавил, что предоставить свои флаги судам теневого флота готовы достаточно много стран.

По данным ЦЦИ, в период с 1 по 7 декабря, транспортировка судами класса Aframax из Новороссийска в Турцию выросла в цене на 18,4 процента по отношению к предыдущему периоду, а из Балтийского моря — на 5,1 процента.

Ранее ценовое агентство Argus подсчитало, что на фоне санкций США в отношении крупнейших российских экспортеров скидки на российскую нефть рекордно выросли. На неделе, завершившейся 7 декабря, основной российский экспортный сорт нефти Urals был на 25,8 доллара дешевле Brent.