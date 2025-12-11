Рынку нефти грозит «супер-профицит»

В наступающем году нефтяной рынок может столкнуться с существенным превышением предложения над спросом. Это ожидание связано с ростом объемов добычи и замедлением темпов мировой экономики. Главный экономист Trafigura Саад Рахим отмечает, что ввод новых буровых проектов на фоне ослабления спроса создаст устойчивое давление, направленное на снижение цен на нефть, передает The Financial Times.

Так, по мнению специалиста, на рынке ожидается «супер-профицит». Цена на нефть марки Brent снизилась на 16% в текущем году, и 2025 год может стать худшим для рынка с 2020 года. Введение в эксплуатацию крупных проектов в Бразилии и Гайане усилит давление на стоимость нефти. Спрос на нефть со стороны Китая, крупнейшего потребителя, будет расти медленнее из-за распространения электромобилей.

США также поддерживают низкие цены на нефть за счет увеличения объемов добычи. За финансовый год компания Trafigura получила чистую прибыль в размере $2,7 млрд, что меньше, чем в предыдущем году, но больше, чем в 2018 году. Выплаты сотрудникам-акционерам увеличились до $2,9 млрд.

Генеральный директор Trafigura Ричард Холтум указал на сохраняющуюся высокую волатильность рынков, спровоцированную новостным фоном, и прогнозирует, что эта ситуация продлится до 2026 года. В свою очередь, руководитель подразделения по торговле нефтью компании Бен Лакок ожидает снижения стоимости нефти до уровня ниже 60 долларов за баррель.