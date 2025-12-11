Евросоюз начал угрожать Бельгии из-за российских активов

Европейский союз (ЕС) рассматривает различные варианты воздействия на Бельгию в вопросе замороженных активов Российской Федерации, и может поступить со страной так же, как с Венгрией, сообщает Politico.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер накладывает вето на попытки европейского объединения изъять замороженные российские активы на поддержку Украины, напомнила автор публикации. Из-за его «упорного сопротивления» дипломаты Европейского союза разрабатывают различные варианты, чтобы заручиться его поддержкой, отмечается в материале.

Они будут внимательно изучать запросы Бельгии, выявлять наиболее важные проблемы и стремиться их решить, поделилась подробностями обозреватель издания. Как утверждается в статье, «еще есть место для маневра», а план заключается в том, чтобы по максимуму приблизиться к позиции бельгийской стороны.

Однако если де Вевер продолжит блокировать изъятие активов России, он окажется в неудобном и примечательном положении для лидера страны, которая на протяжении долгого времени была проевропейской, рассказал неназванный источник.

Лидера Бельгии отстранят от дел и будут игнорировать, точно так же, как и Виктора Орбана из Венгрии, которого обходят вниманием из-за отступления от демократических принципов и его отказа сотрудничать в вопросе введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации, пишет газета.

Мнение Барта де Вевера не будет приниматься во внимание, а на его телефонные звонки не будут отвечать, заявил один из дипломатов Европейского союза. Это стало бы суровой реальностью для страны, находящейся в «самом сердце проекта ЕС», резюмировала колумнист.