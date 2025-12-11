В Кремле заявили о заинтересованности России в зарубежных инвестициях

Россия остается открытой для зарубежных инвестиций и заинтересована в них, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Wall Street Journal о предложениях США по возвращению России в мировую экономику и восстановлению поставок энергоресурсов в Западную Европу.

Песков заявил: «Россия была и остается открытой для зарубежных инвестиций. Россия – это привлекательный и очень выгодный рынок для зарубежных инвесторов». Он пояснил, что несмотря на уход некоторых инвесторов, их место быстро заняли другие игроки, что, по его словам, подтверждает действующие экономические законы, передает ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что власти страны всегда стремились к увеличению притока зарубежных инвестиционных средств.

Ранее Песков сообщил, что Россия продолжает создавать благоприятные условия для инвесторов даже в условиях санкций, что поддерживает интерес зарубежного бизнеса и укрепляет двустороннее сотрудничество.