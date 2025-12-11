Путин рассказал об уровне бедности в России к 2036 году

За последние годы Россия добилась опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировал Telegram-канал «Кремль. Новости».

Как подчеркнул глава государства, уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях. Он напомнил, что в 2000 году доходы ниже прожиточного минимума имели 42 миллиона человек, или 29 процентов граждан. Однако по итогам прошлого года данный показатель опустился до 7,2 процента граждан, составив чуть более 10 миллионов человек. Позитивная динамика сохраняется и в текущем году.

«Мы последовательно продвигаемся к ориентиру, установленному на 2030 год, а именно снизить уровень бедности до менее семи процентов, а к 2036 году — менее пяти процентов», — сказал Путин.

В конце ноября сообщалось, что показатель бедности в России за три десятилетия снизился в три раза, а за последние десять лет — более чем в полтора раза. С учетом инфляции общие доходы россиян выросли на восемь процентных пунктов.