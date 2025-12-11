В Китае оценили работу над трубопроводом «Сила Сибири – 2» из России

В КНР оценили ход работ по проекту трубопровода «Сила Сибири — 2», который планируется проложить из России. В Институте экономических и технологических исследований Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) отметили, что реализация этого масштабного проекта требует значительных усилий, передает Reuters.

По словам президента компании Лу Жуцюана, для завершения строительства потребуется не менее восьми-десяти лет. С ним солидарен вице-президент S&P Global Дэниел Ергин, который также подчеркнул, что процесс может занять больше времени, чем первоначально предполагалось.

Вероятно, предстоит еще много работы, отметил Ергин. Он также добавил, что, несмотря на различия в подходах к сотрудничеству между Россией и Китаем, единственное существенное разногласие между сторонами касается цены на газ.

Ранее Reuters сообщило, что Россия готовится к увеличению поставок сжиженного углеводородного газа (СУГ) в КНР. Так, показатель увеличится на 40%.

По данным консалтинговой компании «Петромаркет», в следующем году объем экспорта может составить 1,125 миллиона тонн.