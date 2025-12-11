Международные резервы РФ за неделю выросли на $8,1 млрд

Международные резервы РФ на 5 декабря 2025 года составили $741,5 млрд, увеличившись за неделю на $8,1 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Международные резервы по состоянию на конец дня 5 декабря 2025 года составили 741,5 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 8,1 млрд долларов США, или на 1,1%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении.

По данным на 28 ноября, объем резервов составлял $733,4 млрд.

17 октября 2025 года резервы обновили рекордный показатель, достигнув отметки $742,4 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет подпали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.