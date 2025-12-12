Банки Британии выступили против передачи российских активов Украине

Банки Великобритании выступили против плана по использованию замороженных российских активов в размере почти 8 млрд фунтов стерлингов (10,6 млрд долларов) для Украины, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Руководители банков заявили Financial Times, что власти Британии не предоставили им обещания возместить возможные убытки в случае подачи Москвой судебных исков.

Один из банкиров заявил: «Нас беспокоит законность этого процесса. Правительство создает новый прецедент, потому что никогда прежде не арестовывало активы подобным образом. Россия подаст на них в суд».

Издание отмечает, что власти Британии и Евросоюза в срочном режиме обсуждают механизмы использования российских активов, замороженных с 2022 года. При этом информация о точном размещении российских средств по-прежнему скрывается, поскольку банки опасаются огласки своей причастности к процессу.

Премьер Британии Кир Стармер и европейские политики планируют активировать использование этих активов на фоне сокращения американской поддержки Киева. FT считает, что эти шаги направлены на усиление позиций на переговорах по Украине.

Напомним, в пятницу Банк России подал в суд на Euroclear.

Накануне ЕС начал процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал серьезную реакцию на изъятие российских активов за рубежом. Глава Euroclear предупредила о негативных последствиях конфискации активов России для финансовой системы Европы. Генеральный директор Euroclear подтвердил риск утраты 16 млрд евро активов, принадлежащих европейским инвесторам в России.