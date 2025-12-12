Экс-министр труда рассказал, как снизить уровень бедности в России

Для того, чтобы уровень бедности к 2036 году был ниже 5%, нужно изменить политику страны, сделав искоренение бедности в России основной целью государства, заявил в беседе с НСН экономист Сергей Калашников.

Для снижения уровня бедности в России до 5% к 2036 году следует изменить систему оплаты труда и повысить уровень заработной платы, заявил НСН экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.

Уровень бедности в России к 2036 году должен стать ниже 5%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, сообщает РИА Новости. В 2024 году уровень бедности в стране составил 7,2%. Калашников назвал задачу, поставленную президентом, непростой, но вполне решаемой.

«Это непростая задача, но она вполне решаемая. Во-первых, и президент об этом сказал, это повышение уровня заработной платы. На сегодняшний день у нас уровень заработных плат значительно ниже, чем это принято в развитых странах. Например, в себестоимости продукции в западных странах человеческий труд, а это самое дорогое, составляет порядка 70%, а в России в разных отраслях по-разному, но колеблется от 7 до 17%. Уровень эксплуатации очень высокий, а уровень зарплат очень низкий. Второе – это сама система оплаты труда. Давно уже стала атавизмом и изжила себя практически во всех странах мира помесячная оплата труда. Говорить при такой системе оплаты о повышении производительности труда, повышении зарплаты не приходится. Давно пора переходить на почасовую минимальную оплату труда с ориентацией на среднюю почасовую оплату труда. Только переход на минимальную почасовую оплату труда гарантирует нам оплату труда по труду. Пока мы это не сделаем, у нас проблемы будут оставаться», - подчеркнул экономист.

Вместе с тем, по его словам, успехи других стран по решению экономических и социальных проблем вселяют оптимизм.

«Самый яркий пример по поводу сроков достижения результата, что вселяет оптимизм, - это успехи Китая. КНР с момента смерти Дэн Сяопина за 10 лет решила практически большинство своих социальных проблем, включая введение достойных пенсий, достижение уровня средней заработной платы выше, чем в Советском Союзе. На сегодняшний день средняя зарплата в Китае порядка 1200 долларов, чего мы, к сожалению, еще достигнуть не можем. Это не означает, что в КНР нет бедных, но это, совсем не тот процент, что был, например, в середине 90-х годов. Это просто небо и земля, поэтому за 12 лет можно сделать очень многое. Можно привести в пример Сингапур, Южную Корею и многие другие страны. Это всё реально, но для того, чтобы уровень бедности к 2036 году был ниже 5%, нужно изменить политику страны, сделав искоренение бедности в России основной целью государства», - добавил Калашников.

Ранее в Госдуме призвали признать бедными россиян с зарплатой меньше 43 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».