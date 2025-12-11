Большинство стран ЕС выступили за бессрочную заморозку активов России

Большинство стран Евросоюза выступили за заморозку заблокированных российских активов на неопределенный срок. Об этом пишет РБК со ссылкой на западные СМИ.

Отмечается, что за такое решение проголосовало подавляющее большинство стран альянса. Кроме того, один из источников уточняет, что послы стран Евросоюза поддержали предоставление Еврокомиссии полномочий по блокировке российских активов на сумму 210 миллиардов евро.

Основанием для заморозки стала статья 122 Договора о Европейском союзе. Она предусматривает принятие особых мер при чрезвычайных обстоятельствах даже в том случае, если за него проголосовали не единогласно. Таким образом альянс сможет обойти вето со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Окончательно решение будет принято 12 декабря.

Ранее в Бельгии заявили о рисках использования активов России.